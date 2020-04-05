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У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

5 апреля, 04:15

Елена Вус

В свободном доступе кроме масок можно купить перчатки и дезинфицирующие средства

В Киевской городской государственной администрации заявили о наличии в свободном доступе медицинских масокв сети аптек КП "Фармация", всего их количество составляет около 70 тысяч.

Об этом заявил заместитель киевского мэра Николай Поворозник.

"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавируса. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - написал на своей странице в Facebook.

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Также он отметил, что в аптеках КП "Фармация" в свободном доступе кроме масок можно купить перчатки и дезинфицирующие средства.

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Напомним, что в Киеве с 6 апреля введут новые карантинные ограничения для предотвращения распространения острой коронавирусной болезни COVID-19.В столице вводится обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях.

Напомним, что 4 апреля в Киеве за сутки было подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных выросло до 214 человек.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев КГГА аптека маска фармация перчатки Николай Поворозник антисептик

Источник: Сегодня

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