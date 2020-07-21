Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

У сотрудника Шевченковского суда нашли коронавирус

21 июля, 18:00

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На входе в учреждение усилили контроль

У одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. После этого усилили пропускной режим в здание правосудия, сообщает Служба судебной охраны.

"С соблюдением карантинных мероприятий проводится проверка посетителей судебного учреждения, осуществляется температурный скрининг, не допускаются в здание граждане без средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении службы.

Реклама

Фото: facebook.com/kievtusso

Там уточнили, что с начала введения карантина сотрудники Службы судебной охраны не допустили в Шевченковский суд семь посетителей с повышенной температурой.

Реклама

Фото: facebook.com/kievtusso

Напомним, по Украине на 21 июля уже 60 166 случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Киеве – 7034 случая инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 73 случая. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Тем временем в Киевской области на 21 июля официально подтверждены 3332 случая заражения коронавирусом. В том числе у 284 детей и у 554 медицинских работников.

Ранее новости "Сегодня" писали, что известный украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19.

А недавно мы разбирались, стоит ли ждать Украине второй волны коронавируса и усиления карантина. Подробности – в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд проверка коронавирус пропускной режим

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в Киеве
Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в КиевеДругие новости
Под Киевом в реку слили канализационные отходы
Под Киевом в реку слили канализационные отходыПроисшествия
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктами
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктамиДругие новости
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садахДругие новости
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять