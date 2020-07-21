У сотрудника Шевченковского суда нашли коронавирус

На входе в учреждение усилили контроль

У одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. После этого усилили пропускной режим в здание правосудия, сообщает Служба судебной охраны.

"С соблюдением карантинных мероприятий проводится проверка посетителей судебного учреждения, осуществляется температурный скрининг, не допускаются в здание граждане без средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении службы.

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Фото: facebook.com/kievtusso

Там уточнили, что с начала введения карантина сотрудники Службы судебной охраны не допустили в Шевченковский суд семь посетителей с повышенной температурой.

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Фото: facebook.com/kievtusso

Напомним, по Украине на 21 июля уже 60 166 случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Киеве – 7034 случая инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 73 случая. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Тем временем в Киевской области на 21 июля официально подтверждены 3332 случая заражения коронавирусом. В том числе у 284 детей и у 554 медицинских работников.

Ранее новости "Сегодня" писали, что известный украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19.

А недавно мы разбирались, стоит ли ждать Украине второй волны коронавируса и усиления карантина. Подробности – в сюжете:

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