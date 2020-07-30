Рекордная вспышка коронавируса в Киеве: могут ли закрыть метро

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 199 жителей столицы. Это самое большое количество за весь период пандемии. Такое большое число зараженных связано с вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где общее число больных достигло 133 человек, из которых у 81 человека коронавирус подтвердился за минувшие сутки.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, грозит ли это жесткими ограничениями в городе – закрытием ТРЦ и остановкой работы общественного транспорта и метро.

"Транспорт никто не будет останавливать по этой причине. Хочу отметить, что такие вспышки инфекции не влияют на общую ситуацию по региону. Да, мы наблюдаем сегодня большой рост заболевания среди молодежи. Это люди – от 18 до 35 лет. Это напрямую связано с тем, что эта категория населения не придерживается профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. К счастью, болезнь среди данного контингента проходит легко, и им практически не требуется госпитализация. Как пример, в общежитии Института специальной связи и защиты информации только 10 человек были госпитализированы. У остальных – легкая и средняя формы болезни", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы столицы.

Он отмечает, что вспышки инфекции и дальше будут наблюдаться в Киеве.

"Такие вспышки инфекции свойственны для больших коллективов. А особенно в общежитиях, где проживают студенты. Нужно понимать, что вспышки заболевания будут повторяться, особенно перед началом учебного сезона. Мы со своей стороны будем проверять все общежития и проводить там профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции", – добавляет Олег Рубан.

Он уточняет, что пока ситуация под контролем, и Киеву не грозит присвоение "красного" уровня опасности.

"Какой уровень опасности получит Киев, будем определяться завтра. Я уже вам говорил, что этот уровень определяется спустя 5 дней. На сегодняшний день Киеву присвоен "желтый" уровень опасности. И он приближается к "оранжевому". А локальные вспышки заболевания мы будем регистрировать на протяжении всего периода пандемии. Наша задача своевременно их локализовать и защищать людей, которые входят в группу риска", – поясняет глава Госпродпотребслужбы столицы.

Напомним, 31 июля Министерство здравоохранения Украины инициирует проведение заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС для оценки эпидемических показателей в регионах и присвоения им соответственно "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

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О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Ранее сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что тоже является антирекордом.

Тем временем в Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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