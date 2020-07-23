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Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентября

23 июля, 16:04

Александр Марущак Александр Марущак

В КГГА надеются, что столичные школы будут обучать детей в обычном режиме, но готовятся к разным вариантам

В Госпродпотребслужбе Киева считают, что c 1 сентября в обычном режиме заработают столичные школы. Но с определенными ограничениями и новшествами, которые сейчас определяет Министерство здравоохранения Украины из-за адаптивного карантина, продленного до конца августа.

"Школы Киева должны заработать с 1 сентября, об этом уже высказались многие представители от сферы науки и образования. Есть определенные требования… Это конечно же соблюдение безопасной дистанции, использование антисептика для мытья рук и постоянный контроль за учащимися. Сейчас все эти правила прописываются в регламенте для школ от Министерства здравоохранения. Есть четкое понимание того, что школы нужно открывать и это будет сделано. Мы ждем официальных документов. Там будет прописано: какой будет контроль на входе в учебное заведение, ношение масок. Внутри школы также будет соблюдаться необходимая дистанция между учениками. Для этого можно, например, расставить парты на безопасное расстояние или разбить классы на занятие по сменам", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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В КГГА тоже надеются, что столичные школы заработают в обычном режиме, но готовятся к разным вариантам.

"Пока неизвестно, в каком режиме будут работать столичные школы с 1 сентября. Мы готовим их к традиционному формату работы. И на нем настаиваем больше всего. Также мы готовимся к варианту проведения обучения на дистанционной основе. И даже готовим вариант смешанной формы обучения киевских школьников. Все зависит от того, какой буде эпидемиологическая ситуация в Киеве к первому сентября. Потому мы разрабатываем несколько вариантов возможного обучения детей", – поясняет сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский, замглавы КГГА.

Он отмечает, что город настаивает на том, чтобы образовательный процесс в школах стартовал в традиционном формате, и был привычным для школьников.

"Мы должны сделать так, чтобы киевские школьники получали эффективное образование. Чтобы было комфортно работать столичным педагогам, а также было комфортно родителям детей. Работаем над этим вопросом", – добавляет Мондриевский.

Ранее сообщалось, что в Киеве регистрируют все больше очагов коронавируса.

Накануне в столице был зафиксирован один из самых высоких суточных показателей заболеваемости за все время пандемии.

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Киев школа карантин

Источник: Сегодня

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