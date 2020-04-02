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Карантин до 15 мая и отмена ВНО: Минобразования предупреждает о фейках в соцсетях

2 апреля, 16:31

Денис Беспалов

Если правительство продлит карантин, министерство сообщит об этом на официальных ресурсах

Министерство образования и науки предупреждает, что в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене внешнего независимого тестирования (ВНО)

"Сейчас она (информация) активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-странице МОН. Однако эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении Минобразования.

В ведомстве напомнили, что правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года.

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"Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также напомнили, что представители Минобразования "неоднократно подчеркивали, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания".

"Поэтому отмена ВНО недопустима", - заявили в министерстве.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине отменят не раньше 15 мая. По его словам, точной даты в Украине сейчас никто не знает. Это будет зависеть от развития ситуации и успешности украинцев в борьбе с вирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин минобразования ВНО

Источник: Сегодня

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