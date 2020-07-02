В центр Киева из-за протестов стянули силовиков и предупредили о перебоях с транспортом

В правительственном квартале с самого утра проходят массовые митинги

В правительственном квартале Киева, где утром 2 июля митинговали жители Васильковского района, усилили меры безопасности. Кроме того, возможны перебои в работе общественного транспорта.

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Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, в центре города на усиленное дежурство заступили работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

"Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактические разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений", – уточняется в сообщении.

Кроме того, в "Киевпастрансе" предупредили, что в работе транспорта, который курсирует в центре столицы, с 14:00 возможны перебои. Так, возможна временная приостановка движения троллейбусов №№ 6, 16, 18 и автобусов №№ 24, 114.

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При необходимости движение маршрутов будет организовано:

троллейбус № 6 от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

троллейбусы №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобус №24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

автобус №114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского.

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Ранее новости "Сегодня" писали о протестах "евробляхеров" в центре столицы. Кроме того, под зданием Киевской городской государственной администрации протестовали медики.

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