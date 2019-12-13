В центре Киева открывается фестиваль гигантских китайских фонарей

Мероприятие будет проходить на Певческом поле

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в пятницу, 13 декабря, в 16:30 на Певческом поле откроется новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей.

В этом году композиции приехали в столицу из Англии, где недавно прошла выставка, и Китая. Собирает и монтирует световые фигуры специально приглашенная китайская команда специалистов.

Так, на Певческом поле посетители смогут увидеть более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армия и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

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Также посетителей ждет увлекательное шоу китайских артистов; резиденция Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы; насыщенная праздничная программа и много приятных сюрпризов.

Фестиваль будет работать ежедневно с 16:00 до 22:00 и продлится до 2 февраля.

Место проведения: ул. Лаврская, 33.

Подробнее о том, как проходил фестиваль в прошлом году, смотрите в сюжете:

Также в Киеве пройдет новогодний парад.

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