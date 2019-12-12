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В центре Киева полиция переходит на усиленный режим, а метро может изменить работу

12 декабря, 11:32

Изменения связаны с футбольным матчем "Динамо" - "Лугано" на НСК "Олимпийский"

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

В Киеве в связи с футбольным матчем Лиги Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лугано" (Лугано, Швейцария) на НСК "Олимпийский" в четверг, 12 декабря, полиция и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме на прилегающей к стадиону территории. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория возле спортивной арены, а также ближайшие станции метро. Киевские полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, выполнять установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в охране правопорядка", - говорится в сообщении.

Кроме того, также сегодня возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

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Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания матча возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Ранее сообщалось, что в столице снова ограничат движение на Южном мосту. Также в связи с новогодними и рождественскими празднования в центре столицы на ряде улиц закрыт проезд.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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Киев метро полиция

Источник: Сегодня

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