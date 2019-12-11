"Все понимают, что все в наших руках": Михайличенко оценил шансы "Динамо" перед "Лугано"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер киевского "Динамо" прокомментирова предстоящий матч шестого тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" – "Лугано".

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"Все понимают, что все в наших руках. Это очень важно. Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу же после игры с "Мальме". Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей", – отметил наставник.

"Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

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