Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

В центре Киева появилась новая мини-скульптура в виде письма на иврите (фото, видео)

18 ноября, 15:44

Скульптурка установлена на стене Центральной синагоги на Шота Руставели, 13

Фото: yuliabevzenko.com/shukai

Фото: yuliabevzenko.com/shukai

В Киеве появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Шукай", которую открыли накануне, 17 ноября.

Миниатюра выполнена в виде "Киевского письма", которое было видано выданное Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах. Данное письмо является самым древним аутентичным документом, написанным на территории Киевской Руси и может датироваться 10 ст. н.э. Документ содержит первое упоминание о Киеве в форме Qiyyōb (иврит קייב).

Реклама

Рукопись T-S (glass) 12.122. хранится в библиотеке Кембриджского университета. Это кусок пергамента длиной 22,5 см и шириной 14,4 см. В двух местах письмо повреждено, имеет семь вертикальных складок. Текст написан на лицевой стороне, обратная сторона – пустая. Чернила коричневые (выгоревшее черное). Текст занимает 30 рядков.

В тренде
Киев, который не построили: проекты зданий, едва не изменивших облик столицы – фото

Скульптурка установлена на стене Центральной синагоги на Шота Руставели, 13.

Напомним, возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев скульптура мини-скульптура

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве разоблачили бордель под видом массажного салона: видео
В Киеве разоблачили бордель под видом массажного салона: видеоДругие новости
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ" – видеоДругие новости
Скандал со стройкой на крыше дома на Майдане: появились новые подробности
Скандал со стройкой на крыше дома на Майдане: появились новые подробностиДругие новости
Киевляне предложили переименовать станцию метро
Киевляне предложили переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого"Другие новости
Под Раду принесли свинью в гробу
Под Раду принесли свинью в гробуДругие новости
Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеля
Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеляТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...