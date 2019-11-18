В центре Киева появилась новая мини-скульптура в виде письма на иврите (фото, видео)

Скульптурка установлена на стене Центральной синагоги на Шота Руставели, 13

Фото: yuliabevzenko.com/shukai

В Киеве появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Шукай", которую открыли накануне, 17 ноября.

Миниатюра выполнена в виде "Киевского письма", которое было видано выданное Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах. Данное письмо является самым древним аутентичным документом, написанным на территории Киевской Руси и может датироваться 10 ст. н.э. Документ содержит первое упоминание о Киеве в форме Qiyyōb (иврит קייב).

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Рукопись T-S (glass) 12.122. хранится в библиотеке Кембриджского университета. Это кусок пергамента длиной 22,5 см и шириной 14,4 см. В двух местах письмо повреждено, имеет семь вертикальных складок. Текст написан на лицевой стороне, обратная сторона – пустая. Чернила коричневые (выгоревшее черное). Текст занимает 30 рядков.

Скульптурка установлена на стене Центральной синагоги на Шота Руставели, 13.

Напомним, возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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