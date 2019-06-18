В Киеве появился мини-памятник кофе: фото

Мини-скульптуру можно найти на улице Большой Житомирской











В Киеве на колонне дома на ул. Большой Житомирской, 20, установили 17-ю мини-скульптуру из проекта "Шукай!" — киевский кофе.

Киев издавна славился кофейнями и ароматным кофе. Авторы скульптуры изобразили маленькую чашечку напитка с корицей и печеньем. По легенде, если ее потрешь — станешь бодрым!

Не так давно мы писали, что в столице открыли мини-скульптуру из проекта "Шукай!" в виде миниатюрных Золотых ворот. Перед открытием собравшимся киевлянам и тем, кто следит за развитием этого проекта "Шукай!", показали чудесный уличный спектакль. Мини-скульптура появилась на фасаде одного из домов на Ярославовом Валу, 21/20а недалеко от станции метро "Золотые ворота".

Также новости "Сегодня" писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

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