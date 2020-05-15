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В центре Киева протестуют предприниматели с требованием разрешить ярмарки

15 мая, 11:33

Наталья Руда

Пока что власти не анонсировали открытие ярмарок в столице

В Киеве в пятницу, 15 мая, под зданием городской государственной администрации (КГГА) на Крещатике протестуют предприниматели с требованием разрешить ярмарки с ослаблением карантина.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, участники акции утверждают, что столичная мэрия должна обеспечить организаторов ярмарок территорией и ее уборкой, но не планирует это делать. При этом чиновники провели встречу с протестующими, а акция протеста продолжится под Офисом президента.

Напомним, что во второй половине марта в столице с введением карантина запретили работу рынков и продуктовых ярмарок. На сегодняшний день столичные рынки постепенно возобновляют работу и на 15 мая должны открыться уже 33 рынка.

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Кроме того, в связи с рядом ограничений на работу предпринимателей ранее под КГГА уже проходили протесты бизнесменов, которые требовали разрешить работать киоскам, кофейням, ресторанам и кафе на вынос. В итоге власти удовлетворили требования митингующих, но при условии соблюдения противоэпидемических мер.

При этом в Киеве ряд заведений питания и магазинов работали в карантин.

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Киев протесты ярмарки

Источник: Сегодня

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