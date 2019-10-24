В Чернобыле закрываются водные маршруты

Фото: ЦОТИЗ

С 24 октября водные маршруты в Чернобыльскую зону закрываются на зимний период – до открытия нового сезона навигации. С целью сохранения плавучих знаков ГУ "Госгидрография" снимает буи и отправляет их зимовать на сушу.

Теперь проплыть по рекам Днепр, Припять и Уж можно будет в следующем году.

Напомним, что в этом году в Чернобыльской зоне отчуждения открыли 5 водных маршрутов.

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Ранее правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

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Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

Отметим, что в 2019 году посещаемость Чернобыльской зоны отчуждения выросла вдвое по сравнению с 2018 годом и в три раза по отношению к 2017-му. Среди факторов, повлиявших на рост, – популяризация на мировом уровне благодаря мини-сериалу "Чернобыль", создание прозрачных правил посещения зоны по электронной заявке, безопасные маршруты и наличие операторов, обеспечивающих комфортное пребывание на выбранном маршруте.

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