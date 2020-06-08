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В детсаду в Броварах вспышка коронавируса: есть госпитализированные

8 июня, 14:32

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Первый случай зафиксировали еще 5 июня

В Киевской области в Броварах, где в марте перед больницей устанавливали палатки, в детском саду "Калинка" выявили вспышку коронавируса. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

COVID-19 подтвердили у одной из воспитательниц еще 5 июня. После этого детский сад закрыли на дезинфекцию, а у всех сотрудников и 25 воспитанников взяли образцы на тестирование.

"По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал Сапожко.

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Сейчас детский сад закрыт на обсервацию. Все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Мэр уточнил, что остальные дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

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Напомним, после ослабления карантина и возобновления работы детских садов в Житомире провели экспресс-тестирование всех работников детсадов, и 10 из них дали положительные результаты.

Кроме того, в Бердянске коронавирус выявили у работницы детского сада. Во время утреннего температурного скрининга выявили повышенную температуру у женщины и не допустили ее к работе. Позже она обратилась к врачам.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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