COVID-19 в Запорожской области: вирус зафиксировали в детсаду

Всего в области коронавирус выявили у 420 человек

В Запорожской области за последние сутки, 26 мая, зафиксировали четыре новых случаев заболевания COVID-19. Два в Запорожье, один в Бердянске и один в Михайловском районе. В Бердянске коронавирус выявили у работницы детского сада. Об этом сообщает сайт 061.ua.

В Бердянской мэрии отметили, что во время утреннего температурного скрининга выявили повышенную температуру у женщины и не допустили ее к работе. Позже она обратилась к врачам.

"Удалось избежать ее контакта с другим коллективом детского сада", - говорят в мэрии.

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Всего в области коронавирус выявили у 420 человек. Выздоровели и выписаны из стационаров 232 больных. Сейчас продолжают лечиться 175 больных, из которых 52 – в стационарах, 123 – в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.

Также был зафиксирован 13-й летальный случай. Умерла 66-летняя запорожанка, которая имела хроническую болезнь сердечно-сосудистой системы, болела сахарным диабетом. Женщина слишком поздно обратилась к медикам – на 15 сутки.

Напомним, в Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешена работа детских садиков. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал противоэпидемиологические мероприятия, которые Минздрав рекомендует проводить в детских садах.

Также мы писали, как женщина приехала в Бердянск из Москвы и заразила COVID-19 знакомых. Коронавирус обнаружили у еще двоих больных COVID-19 – опасную инфекцию подхватили мать и дочь.

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