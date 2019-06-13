В фонтане у памятника основателям Киева – мусор и катаются дети: фото

Фонтан в Наводницком парке не находится на балансе у КП "Киевводфонд"

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевляне с трудом переживают жару при плюс 30 градусов и справедливо замечают: почему в городе работают не все фонтаны?

"Мы специально с внуком пошли в Наводницкий парк, возле Днепра, чтобы отдохнуть возле памятника основателям Киева. Там всегда работал большой и красивый фонтан. Увы, мы сильно разочаровались. Памятник основателям ограблен вандалами, от него оторвали огромный кусок бронзовой обшивки. Но больше всего обидно за фонтан. От него оторвали несколько рядов мраморных плит, которые служат облицовкой. Форсунки, из которых должна вылетать вода, покручены или сломаны. По дну фонтана спокойно гуляют люди, ездят на велосипедах дети, ребята на роликах. Мне очень обидно, что такое красивое место возле Днепра с символами Киева просто превратили в мусорник", – жалуется "Сегодня" Валентина Хоменко, жительница Печерского района.











Оказывается, фонтан в Наводницком парке не находится на балансе у КП "Киевводфонд", которое занимается водными объектами в городе.

"Фонтан в этом парке не на нашем балансе, поэтому мы не можем ответить, почему он не работает и когда его могут починить", – сообщили нам в "Киевводфонде".

После недолгих выяснений мы нашли хозяина фонтана, оказывается это КО "Киевзеленстрой".

"Фонтан у нас на балансе, а вот памятник основателям Киева – это ответственность Департамента культуры КГГА. Фонтан сейчас на ремонте. Мы туда не запускаем воду. На сколько затянется ремонт, мы не можем вам ответить, планировалось, что закончить его должны до конца года", – сообщили нам в КП по СЗН Печерского района.

Там не смогли назвать сумму, которую потратят на ремонт фонтана, и объяснить почему возле него нет никаких информационных табличек о начале ремонтных работ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Монумент Независимости на Майдане — в критическом состоянии, считают эксперты. В фасаде памятника образовались огромные дыры, сквозь которые видны внутренние коммуникации и ржавые элементы инженерных конструкций. Местами обвалились метровые куски мраморной облицовки. Те плиты, что уцелели, держатся на честном слове и рискуют упасть в любой момент.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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