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В госпиталь Киева прибыли 18 скорых с ранеными с передовой

8 апреля, 05:03

Елена Вус

Среди них есть украинские защитники с ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями

Во вторник в столичный госпиталь доставили раненых на Донбассе, где не утихает вражеский огонь, военнослужащих.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях – коронавирус", – отметил глава МИД.

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В свою очередь, волонтер Татьяна Руденька подтвердила, что среди госпитализированных есть тяжелораненые.

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"Кто хочет помочь...спорт костюмы, кроссовки, тапочки, футболки, средства гигиены, пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, кофе, сок, нарезка!", - написала она на своей страничке в Facebook.

Ранее из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе в Днепр эвакуировали бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время вражеских обстрелов.

Как сообщалось, боевики незаконных вооруженных формирований 7 апреля обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе, в результате чего пострадала местная жительница.


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Киев эвакуация лечение госпиталь военнослужащие ранения военный госпиталь

Источник: Сегодня

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