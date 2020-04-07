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Боевики обстреляли Марьинку, ранена местная жительница

7 апреля, 23:15

Елена Вус

Женщину оперативно доставили в больницу Курахово, ей оказали медицинскую помощь

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 апреля обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе, где ранее оккупанты подорвались на своих же минах, в результате чего пострадала местная жительница, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"7 апреля около 16.00 вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по окрестностям города Марьинка. В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке.

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Как отмечается, женщину оперативно доставили в больницу Курахово, ей оказали медицинскую помощь. Однако от госпитализации потерпевшая отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что под обстрел попали даже журналисты программы "Сегодня", выходящей на телеканале "Украина". Оккупанты целенаправленно целились именно в автомобиль, поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный.

Кроме того, за прошлые сутки, 6 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс женщина ранение ВСУ боевики обстрелы гранатометы марьинка ООС

Источник: Сегодня

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