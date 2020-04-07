На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 6 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением минометов 120 и 82 калибра. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорных пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:
- вблизи Павлополя оккупанты выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
- дважды в районе Каменки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.
- по окрестностям Красногоровки противник выпустил пять мин калибра 120 мм и применил станковые противотанковые гранатометы.
- по защитникам Старогнатовки оккупанты ударили из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- из крупнокалиберных пулеметов велся огонь у Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела:
- вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка оккупанты выпустили пять минометных мин 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм.
"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.
А вот в рядах оккупантов без потерь не обошлось – одного боевика удалось ранить.
Напомним, 5 апреля оккупанты устроили 13 обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – один военнослужащий получил ранения.
Также мы писали, что недавно на Донбассе боевики подорвались на своих же минах.
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