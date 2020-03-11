В Днепр эвакуировали девятерых бойцов ВСУ: четверо в тяжелом состоянии

Всех раненых воинов разместили в больницах города

Из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе в Днепр эвакуировали бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время вражеских обстрелов 10 марта.

Четверо воинов находятся в тяжелом состоянии, их доставили медицинскими вертолетами и разместили в госпитале, сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в своем Facebook.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверо раненых защитников в тяжелом состоянии", – написала она.

Также она добавила, что еще двое украинских военных с ранениями глаз в стабильном состоянии доставлены в больницы машинами скорой помощи.

"Все раненые и травмированные эвакуированы в медицинские учреждения Днепра согласно диагнозам и направлениям эвакуации", – добавила Губа, добавив, что некоторые операции продолжались до утра.

Кроме того, она сообщила, что позже были эвакуированы еще трое военных, которые получили боевые травмы.

Напомним, 10 марта ВСУ потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Это произошло в результате и обстрелов боевиками из запрещенного вооружения, и попадания вражеской ракеты в грузовик украинских защитников. Позже стало известно о гибели еще одного бойца, который скончался уже в госпитале.

В то же время ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика. Бойцы сил ООС заметили, как вражеский расчет ПТРК пытается покинуть огневую позицию, нанесли огневой удар, который принес оккупантам серьезный урон.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе, выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заверил, что делает все для прекращения противостояния.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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