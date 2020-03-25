В Ирпене коронавирус обнаружили у беременной, дезинфицируют весь дом

В Киевской области, где в заброшенном ДК подделывали антисептик, подтвердили еще один случай заражения коронавирусом – заболела беременная женщина в Ирпене.

Об этом сообщил заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Так, 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", – говорится в сообщении.

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Кроме того, стало известно, что коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные мероприятия дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина.

Мероприятия проводятся по адресу: город Ирпень, улица Тургеневская, 50А.

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"Муниципальная стража Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и уведомляют жильцов о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушин на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/markushinoleksa

Между тем, волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

Напомним, что по состоянию на 24 марта в Киевской области зафиксировано 15 инфицированных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19. По информации Кличко, общее количество заболевших COVID-19 в Киеве составляет 31 человек.

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