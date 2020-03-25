Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Ирпене коронавирус обнаружили у беременной, дезинфицируют весь дом

25 марта, 01:20

Елена Вус

Коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные мероприятия дезинфекции

В Киевской области, где в заброшенном ДК подделывали антисептик, подтвердили еще один случай заражения коронавирусом – заболела беременная женщина в Ирпене.

Об этом сообщил заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Так, 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, стало известно, что коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные мероприятия дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина.

Мероприятия проводятся по адресу: город Ирпень, улица Тургеневская, 50А.

В тренде
Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

"Муниципальная стража Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и уведомляют жильцов о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушин на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/markushinoleksa

Между тем, волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

Напомним, что по состоянию на 24 марта в Киевской области зафиксировано 15 инфицированных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19. По информации Кличко, общее количество заболевших COVID-19 в Киеве составляет 31 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

беременна ирпень киевская область коронавирус дезинфекция COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...