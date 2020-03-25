В Киеве диагностированы три новых случая коронавируса

В Киеве, который может потерять из-за карантина миллиард гривен, диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое заболевших киевлян – мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал он на своей странице в Facebook во вторник вечером.

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По информации Кличко, общее количество заболевших COVID-19 в Киеве составляет 31 человек.

Кроме того, "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко не исключает ужесточения карантинных мер в столице. Как сообщил городской глава в ходе брифинга во вторник, 24 марта, сегодня ситуация еще контролируется, но, если она резко начнет ухудшаться, то у властей не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры.

Напомним, что с 17 марта в столице не работают кафе, бары, рестораны, театры, кинотеатры, ТРЦ, магазины, рынки и ярмарки, спортивные комплексы, бассейны. Также были отменены концерты и другие массовые мероприятия.

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