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В КГГА рассказали, как снизить загрязнение воздуха в Киеве

18 января, 03:57

Также необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киевской городской государственной администрации призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен – использование общественного транспорта, особенно в часы пик", – говорится в сообщении.

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В сообщении пресс-службы подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", – сказано в сообщении.

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Как отмечается, необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Напомним, в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:

Туман и смог, который осенью испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.

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транспорт Киев КГГА смог туман загрязнение

Источник: Интерфакс-Украина

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