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В Киев идет непогода: синоптики уточнили прогноз

5 января, 10:28

Накануне рождественских праздников погода снова испортится

/ Фото: Сегодня

Непогода по всей Украине зацепит и столицу. Сегодня, 5 января, в Киеве и области ожидается мокрая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно данным синоптиков, в воскресенье в Киеве и по всей области будут осадки в виде мокрого снега с дождем. Мокрая погода связана с плюсовой температурой воздуха – до +2 градусов.

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Отметим, что накануне в "Киевавтодоре" сообщали о готовности к осадкам и возможному гололеду в ближайшие сутки.

"Киевавтодор" готов к снегу. Имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Улицы будем обрабатывать противогололедными средствами", – заявили на предприятии и призвали водителей быть внимательными на дорогах.

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Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев погода дождь прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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