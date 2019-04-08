В Киев пришло настоящее тепло: в понедельник обещают до +18
Днем температура воздуха поднимется до +18 градусов
В понедельник, 8 апреля, в столице будет по-настоящему тепло. Так, по даным Укргидрометцентра, погода будет облачной и солнечной.
Днем температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов, а ночью – до +6...+8 градусов.
Осадков в понедельник не ожидается.
Напомним, что 6 апреля в Киеве завершился отопительный сезон.
Тем временем специалисты напоминают, что на подготовку к следующей зиме есть 6 месяцев. За это время можно успеть провести энергоаудит зданий и разработать план энергоэффективных мероприятий, привлечь финансирование для модернизации зданий через программы "теплые кредиты", городские гранты "70/30", финансирование от Фонда энергоэффективности или инвестиции энергосервисной компании.
"Можно успеть утеплить стены здания, чердак, крышу, цоколь, заменить окна на энергосберегающие, модернизировать систему отопления. Даже без существенной модернизации можно привести с небольшими усилиями и затратами свой дом в порядок: установить автодоводчики на двери в подъезде, а лучше установить тамбур, проверить целостность окон в подъезде, выполнить промывку системы отопления, убрать засоры в системе вентиляции, проверить и устранить протечки и свищи в отопительной системе, проверить и заменить покрытие крыши, если оно изношено и есть трещины. Такие мероприятия можно выполнить либо жильцам самим, если в доме есть ОСМД, либо проконтролировать, чтобы это выполнила управляющая компания, которой которая получает оплату за содержание и ремонт дома и придомовой территории", – сообщил менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.
Также он уточнил, что несмотря на завершение отопительного сезона ввиду теплой погоды, некоторым жителям еще может быть холодно, особенно в ночное время. Поэтому некоторые люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а потребление электроэнергии и нагрузка на внутридомовые электросети при этом растет.
"Чтобы меньше платить за электроэнергию в демисезонье, можно установить себе двузонный счетчик электроэнергии, который позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. А также использовать умные розетки с таймером, которые помогают настроить автоматическое включение и выключение электрообогревателя в необходимые часы", - посоветовал специалист.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.
Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.
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