В Киев пришло потепление

Жителей столицы порадует сухая погода без шквального ветра

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 18 апреля, немного потеплеет, погода будет солнечной с переменной облачностью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +12...+14 градусов, а ночью будет +3...+5 градусов.

Дождя в четверг не прогнозируют, однако осадки будут ближе к Вербному воскресенью.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четверг и в пятницу ожидаются заморозки на грунте. Как сообщали в КГГА, 18-19 апреля в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.

Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

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