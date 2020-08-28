В Киев вернется 33-градусная жара

В Киеве после снижения температуры и дождей погода изменится и город снова накроет жара.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В пятницу, 28 августа, в Киеве будет переменная облачность, без дождей. Днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов. Такая же погода будет по всей области, но на севере региона прогнозируют дожди.

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В субботу, 29 августа, в Киеве и области будет сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет до +13...+15 градусов.

В воскресенье, 30 августа, и в столице, и по области температура еще повысится. Днем обещают до +30...+32 градусов, ночью будет +16...+18 градусов.

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В понедельник, 31 августа, днем в Киеве и по региону будет до +31...+33 градусов, ночью прогнозируют до +17...+19 градусов.

Во вторник, 1 сентября, в Киеве обещают до +28...+30 градусов, по области будет до +32 градусов. Ночью прогнозируют +16...+18 градусов.

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Ранее мы писали, что из-за дождей улицы Киева и пригорода превратились в реки.

Также и на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь.

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