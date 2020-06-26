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В Киев возвращается 30-градусная жара

26 июня, 09:04

Наталья Руда Наталья Руда

В области будет также до +31 градуса

В Киеве в пятницу, 26 июня, ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, днем в столице температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса, ветер восточный 5-10 м/c, без дождей. В Киевской области синоптики прогнозируют такую же жару.

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Новости "Сегодня" сообщали ранее, что в результате непогоды в Киевской области остались обесточенными 52 населенных пункта.

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Кроме того, сильные дожди привели к паводкам в ряде областей Украины. Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях подтоплены десятки населенных пунктов. Паводки разрушили 154 километров автодорог: Ивано-Франковская – 152, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,2. Также непригодными для эксплуатации остаются 57 мостов. Также остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также читайте в материале "Сегодня", какой будет погода в Украине в июле, который еще называют макушкой лета.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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