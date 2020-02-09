В Киев возвращается уже привычная теплая зима: синоптики уточнили прогноз

Местами в Киевской области будет теплее, чем в столице

/ Фото: Сегодня

Впервые за последние несколько дней в столице Украины погода будет спокойной – без осадков и сильного ветра, а столбики термометров "поползут" вверх и вернется уже привычная нам зима с плюсовой температурой.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 9 февраля, синоптики обещают от 0 до 2 градусов тепла в Киеве, а временами даже будет выходить солнце.

Отметим, что по области местами ожидается еще более высокая температура, например, в Чернобыле и Белой Церкви до +3, в Тетереве – до +4.

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Напомним, что с приходом в Украине февраля, который изначально ожидался аномально теплым и дождливым, пришла настоящая зима с метелями, сугробами, иногда даже с сильными морозами. Пока ряд областей страны заметало, в Киеве выпадал лишь небольшой снежок, который тут же таял.

Мы уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС по Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах региона застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

Непогода обрушилась и на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Новости "Сегодня" также публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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