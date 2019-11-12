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В Киеве буйно цветут сакуры

12 ноября, 11:21

Александр Марущак

На бульваре Верховной Рады в ноябре цветут сакуры особого сорта

Фото Евгения Ковшуна

Фото Евгения Ковшуна

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На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева буйно цветут сакуры. Местные жители любуются нежными цветками и шутят, что уже в ноябре наступила весна.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что цветут сакуры специального сорта.

Фото Евгения Ковшуна

Фото Евгения Ковшуна

"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год – весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. И на аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

При этом накануне утро столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Киев погода цветение осень

Источник: Сегодня

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