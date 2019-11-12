В Киеве буйно цветут сакуры

Фото Евгения Ковшуна

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На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева буйно цветут сакуры. Местные жители любуются нежными цветками и шутят, что уже в ноябре наступила весна.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что цветут сакуры специального сорта.

Фото Евгения Ковшуна

"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год – весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. И на аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

При этом накануне утро столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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