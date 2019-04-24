Цветущий Киев: где в столице можно полюбоваться сакурами и магнолиями

С наступлением тепла в парках и ботсадах города распускаются красивые цветы

Фото: Мила Князьская-Ханова

Киев с наступлением весны постепенно превращается в город-сад: во дворах расцветают абрикосы и вишни, а в парках – нежные магнолии и сакуры. В это время жители и гости столицы отправляются в места, где цветут деревья, чтобы насладиться их красотой и ароматом, а также сфотографироваться с ними. Сайт "Сегодня" собрал самые популярные места в Киеве, где можно полюбоваться цветением магнолий и сакур.

Ботанический сад им. Фомина (возле метро "Университет)

Здесь магнолий – больше всего. Есть и белоснежные, которые распускаются первыми, и розовые, с крупными приятно пахнущими цветами. Весной в старом ботсаду – настоящее паломничество: любителей магнолий здесь очень много, и в будни, и в выходные. К цветущим деревьям выстраиваются огромные очереди из желающих их сфотографировать. При этом людей не останавливают ни заборы, ограждающие деревья, ни относительная высота цветов на ветках. Их пригибают вниз ради фото, что деревьям явно не на пользу. К счастью, большинство гостей ботсада стараются не повреждать цветы, чтобы ими могли полюбоваться все.





































Сейчас в ботаническом саду – массовое цветение белый магнолий, но к выходным обещают распуститься и розовые. Вход в сад – бесплатный.

Ботанический сад имени Гришко (на Печерске)

Здесь тоже немало видов магнолий, все они расположились в южной части ботсада. Деревья заметно моложе, чем в саду на Университете, но не менее красивые. В этом году на Печерске высадили несколько новых деревцов и вскоре они также будут радовать посетителей. К тому же, между магнолиями растут красивые и редкие растения, которыми также приятно любоваться.

















Вход в ботсад – платный, для взрослого билет обойдется в 50 грн, для школьников – 20 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников боевых действий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС вход – бесплатный.











Парк "Киото" (Левый берег)

Зеленую зону начали приводить в порядок несколько лет тому назад. Здесь все еще продолжается ремонт, однако в зеленой зоне уже есть на что посмотреть. Главная достопримечательность – аллея сакур. Большинство деревьев зацветут в ближайшие дни, но несколько молодых вишенок уже укрыты цветами. Среди них киевляне проводят фотосессии и просто приятно проводят время на свежем воздухе, любуясь цветами.





































В саду камней можно найти несколько молодых белых магнолий, а также других экзотических растений, которые сейчас укрыты бутонами и вскоре зацветут. Вход в парк – бесплатный.

Сквер Гейдара Алиева (ул. Глыбочицкая)

Живописный мини-парк порадует гостей не только цветущими магнолиями, но и сакурами, а также сливами. Здесь очень уютно и красиво – созданием зеленой зоны занимались ландшафтные дизайнеры из Европы.

В парке обычно немноголюдно, так что красотой природы можно насладиться без лишней суеты, присев на одну из уютных лавочек. Кстати, на ночь парк закрывается: он доступен для гостей с 10 утра до 11 часов вечера.

Фото: facebook.com/angelJUVERB

Ближе к лету здесь распускаются акации и айва. Кроме цветущих деревьев, здесь также растут клены и тисы.

Также цветущие магнолии можно встретить в нескольких скверах и парках города. Так, молодые деревца несколько лет назад высадили в парке "Победа" на Дарнице. Также деревья магнолий можно встретить в парке Марии Заньковецкой неподалеку от метро "Лыбедская", на Пейзажной Аллее, в Сырецком дендропарке на Тираспольской улице и на Оболонской набережной.

Как сообщалось, в Киеве в четверг, 25 апреля, на Певческом поле (ул. Лаврская, 33) откроется девятая ежегодная выставка тюльпанов "Сказки мира".

В течение трех недель киевляне и гости столицы смогут увидеть цветение более 11 новых сортовых тюльпанов в общем количестве 180 тысяч цветов. На территории экспозиции также будут работать цветочный и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк.

Тем временем, в Ужгороде распустились не только магнолии, но и миндаль.

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