Киев может потерять из-за карантина миллиард гривен

Киев может потерять один миллиард гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, власти разрабатывает несколько планов противодействия, как распространению заболевания, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с ним.

"Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Он уточнил, что Украина зависит от мировой экономики.

"У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева", – добавил Кличко, отметив, что "сделает все, чтобы воплотить все инфраструктурные планы на этот год".

Также мэр сообщил, что в столице сформировано два штаба – один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом COVID-19, а второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

Напомним, что с 17 марта в столице не работают кафе, бары, рестораны, театры, кинотеатры, ТРЦ, магазины, рынки и ярмарки, спортивные комплексы, бассейны. Также были отменены концерты и другие массовые мероприятия. Не лучше ситуация и в других крупных городах, где карантин также ударил по бизнесу.

При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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