В Киеве грозят крупными штрафами за сжигание листьев

В КГГА рассказали, как можно использовать листья с пользой, не рискую здоровьем и финансами

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Сжигание листьев чрезвычайно вредное для здоровья людей и экологии города. Поэтому жечь листья в Киеве запрещено. Нарушение этого запрета наказывается штрафом от двадцати (340 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых доходов граждан, напомнили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Экологи отмечают, что при сгорании листьев в воздух вместе с дымом попадают пестициды и радионуклиды, тяжелые металлы, накопленные растениями в течение года. Они способны вызвать у человека раковые заболевания. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощнее загрязнения атмосферного воздуха.

"Сжигание растительных остатков угрожает природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожается семена и корни травянистых растений; повреждаются деревья, кусты и их корни; в 2-4 раза возрастает промерзание почвы. При нормальных условиях, когда листья перегнивают, необходимые для развития растений вещества возвращаются в почву. При сгорании же образуется зола. Несмотря на общепринятое мнение, зола – очень плохое удобрение и, таким образом, сжигание листьев ежегодно приводит ко все большему обеднению почвы",- рассказали в КГГА.

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Оптимальным путем утилизации опавших листьев является компостирование. Приготовление компоста – это еще один способ, позволяющий использовать опавшие листья с пользой. Для начала необходимо организовать емкость. Затем в нее укладываются и утрамбовываются листья. Срок созревания компоста составляет 2-2,5 года, он послужит отличным удобрением для всех растений, и решает проблему с утилизацией листьев. В городе компост используется еще для подсыпки в прикорневые лунки лиственных деревьев для предупреждения промерзания почвы в зимний период.

Напомним, пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считаных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд жалуются, что невозможно дышать, и практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50.

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