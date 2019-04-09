В Киеве хотят "расширить" здание мэрии на Крещатике
Для сотрудников не хватает помещений
На сайте Киеврады опубликован проект решения "Об организации реконструкции внутреннего здания на ул. Крещатик, 36-б и гаража на ул. Крещатик, 36-г с надстройкой и пристройкой для размещения административных помещений".
В пояснительной записке к документу сказано, что на сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация с размещением сотрудников аппарата КГГА и секретариата Киеврады. И что в дополнительных помещениях в той или иной мере нуждаются десять управлений. Среди них, к примеру, управление документооборота и анализа служебной корреспонденции, финансово-хозяйственного-обеспечения, управление по вопросам обращений граждан, международных связей и другие.
"Аппарат КГГА нуждается по меньшей мере в 12 кабинетах, три из которых площадью от 35 кв. м. В связи с увеличением штатной численности секретариата Киеврады, последнему тоже нужны дополнительные помещения для размещения своих структурных подразделений. Уплотнение сотрудников в границах имеющихся помещений практически невозможно. В то же время на территории административно-имущественного комплекса на Крещатике, 36 размещены малоэтажные здания и сооружения в заброшенном состоянии, которые стоят на балансе Киеврады", – поясняется в документе.
Работы по реконструкции внутреннего здания и гаража предлагают провести в 2019-2020 году. Проект решения еще должны вынести на сессию. Сумму, которую нужно выделить в бюджете на достройки и пристройки, пока не сообщают.
Напомним, в прошлом году был сделан ремонт и обустроено новое современное пространство на первом этаже здания мэрии на Крещатике, 36.
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