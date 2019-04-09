В Киеве хотят "расширить" здание мэрии на Крещатике

Для сотрудников не хватает помещений

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве хотят "расширить" здание мэрии на Крещатике Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8a/f03/5cac8af03cb66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8a/f03/5cac8af03cb66.jpg 2019-04-09T15:31:00+03:00 Другие новости Для сотрудников не хватает помещений

На сайте Киеврады опубликован проект решения "Об организации реконструкции внутреннего здания на ул. Крещатик, 36-б и гаража на ул. Крещатик, 36-г с надстройкой и пристройкой для размещения административных помещений".

В пояснительной записке к документу сказано, что на сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация с размещением сотрудников аппарата КГГА и секретариата Киеврады. И что в дополнительных помещениях в той или иной мере нуждаются десять управлений. Среди них, к примеру, управление документооборота и анализа служебной корреспонденции, финансово-хозяйственного-обеспечения, управление по вопросам обращений граждан, международных связей и другие.

"Аппарат КГГА нуждается по меньшей мере в 12 кабинетах, три из которых площадью от 35 кв. м. В связи с увеличением штатной численности секретариата Киеврады, последнему тоже нужны дополнительные помещения для размещения своих структурных подразделений. Уплотнение сотрудников в границах имеющихся помещений практически невозможно. В то же время на территории административно-имущественного комплекса на Крещатике, 36 размещены малоэтажные здания и сооружения в заброшенном состоянии, которые стоят на балансе Киеврады", – поясняется в документе.

Работы по реконструкции внутреннего здания и гаража предлагают провести в 2019-2020 году. Проект решения еще должны вынести на сессию. Сумму, которую нужно выделить в бюджете на достройки и пристройки, пока не сообщают.

Напомним, в прошлом году был сделан ремонт и обустроено новое современное пространство на первом этаже здания мэрии на Крещатике, 36.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.