В Киеве хотят сократить число ярмарок: названа причина

Если предложение одобрят, то сельскохозяйственные ярмарки будут проходить только в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни

В Киеве планируют сократить проведение ярмарок за счет исключения регулярных и сезонных. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киев стремится обеспечить высокий уровень организации и безопасности во время проведения городских ярмарок. В связи с этим департамент промышленности и развития предпринимательства предлагает четко регламентировать дни проведения, усилить проверку качества продукции и ввести оценку деятельности коммунальных предприятий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице еженедельно проводятся более 70 ярмарок, в которых принимают участие более 3000 фермерских хозяйств и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По данным профильного департамента, город стремится улучшить организацию ярмарок, чтобы их работа обеспечивала киевлян всем необходимым и была комфортной, поэтому было предложено внести изменения, в частности, сократить проведение ярмарок за счет исключения регулярных и сезонных. То есть обеспечить проведение сельскохозяйственных ярмарок только в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни.

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"Такое решение позволит улучшить организацию и не загромождать улицы города товарными точками. Также мы хотим сфокусироваться на улучшении комфорта и проверке продукции. Так, в 2019 году мобильной передвижной лабораторией проведено 17 833 исследования. К участию в ярмарках не допускаются участники, имеющие такие документы из других регионов Украины. Сейчас департамент прорабатывает вопрос об использовании и/или передаче еще двух мобильных лабораторий", – резюмировали в КГГА.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках.

Кроме того, сообщалось о том, что на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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