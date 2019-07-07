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В Киеве испортится погода: синоптики уточнили прогноз

7 июля, 08:32

В воскресенье киевлянам лучше не забывать зонты – дождь может застать врасплох

Фото: Сегодня

Ухудшение погоды в Украине коснется и столицы. В Киеве сегодня обещают дождь, но будет тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что мокро будет сегодня во всей Киевской области. Дожди пройдут от Чернобыля до Мироновки, от Фастова до Яготына.

В то же время в самом Киеве дожди, но комфортная теплая погода – 26-28 градусов. Впрочем, такая температура будет по всей области. Ветер будет средний – 5-10 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире. Например, автостоянка в Катаре не выдержала лучей солнца и поплавились машины:


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Тег Киев, погода, дождь, синоптики, непогода

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Сегодня

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