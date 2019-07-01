Полтора знойных месяца: народный синоптик дал прогноз до средины августа

За весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня

Фото: Л. Грубник

Тридцатиградусная жара будет держаться в Украине весь июль и первую половину августа. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, незначительное снижение на несколько дней произойдет во второй половине июля.

"Такая температура, от 30 градусов, будет держаться аж до 10-15 августа, до 10 августа – по северным областям, до 15 августа – по югу. Есть небольшое снижение температуры с 18 по 22 июля. Там просчитывается хороший циклон, но он всего три-четыре дня. Снижение будет на 5-6 градусов. В остальное же время будет жара. И такая температура будет держаться по всей Украине", – говорит Горбань.

При этом в течение месяца ожидаются дожди, часть из них будут незначительными и затронут лишь некоторые регионы, другие же – будут обложными и накроют всю страну.

"Дожди ожидаются с 2 июля по 4 июля. Это необложной дождь, пронесется по югу – кому попадет, кому нет. Второй дождь ожидается 11 – 13 июля. Это грозовой дождь. Но это также южный подход, коснется юга, до Киева, Харькова, Сумм, Чернигова он не дойдет. Хороший дождь пройдет с 19 по 22 июля. Это обложной дождь, и накроет он практически всю Украину. Еще один дождь пройдет 30 - 31 июля. Это также будет хороший дождь", – продолжает народный синоптик.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказали, какой будет погода в первой половине июля. Синоптики обещают настоящее комфортное лето.

Кроме того, также мы сообщали о том, как правильно охлаждать помещение и спасаться от жары, чтобы сэкономить.

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