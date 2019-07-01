Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Полтора знойных месяца: народный синоптик дал прогноз до средины августа

1 июля, 15:33

За весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня

Фото: Л. Грубник

Тридцатиградусная жара будет держаться в Украине весь июль и первую половину августа. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, незначительное снижение на несколько дней произойдет во второй половине июля.

"Такая температура, от 30 градусов, будет держаться аж до 10-15 августа, до 10 августа – по северным областям, до 15 августа – по югу. Есть небольшое снижение температуры с 18 по 22 июля. Там просчитывается хороший циклон, но он всего три-четыре дня. Снижение будет на 5-6 градусов. В остальное же время будет жара. И такая температура будет держаться по всей Украине", – говорит Горбань.

При этом в течение месяца ожидаются дожди, часть из них будут незначительными и затронут лишь некоторые регионы, другие же – будут обложными и накроют всю страну.

"Дожди ожидаются с 2 июля по 4 июля. Это необложной дождь, пронесется по югу – кому попадет, кому нет. Второй дождь ожидается 11 – 13 июля. Это грозовой дождь. Но это также южный подход, коснется юга, до Киева, Харькова, Сумм, Чернигова он не дойдет. Хороший дождь пройдет с 19 по 22 июля. Это обложной дождь, и накроет он практически всю Украину. Еще один дождь пройдет 30 - 31 июля. Это также будет хороший дождь", – продолжает народный синоптик.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказали, какой будет погода в первой половине июля. Синоптики обещают настоящее комфортное лето.

Кроме того, также мы сообщали о том, как правильно охлаждать помещение и спасаться от жары, чтобы сэкономить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, температура, дождь, прогноз, жара, июль, август, горбань, синоптик

Вы сейчас просматриваете новость " Полтора знойных месяца: народный синоптик дал прогноз до средины августа". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасаться от жары и не переплачивать: советы экспертов по разумному использованию кондиционеров

Вчера, 08:41

Без кондиционеров и вентиляторов в жару не обойтись, говорят медики

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

15 наших звезд, которые умерли молодыми

От чего спасет хурма

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Когда у человека наступает старость

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь