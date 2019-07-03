Непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек

Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города

Последствия непогоды, иллюстрация. Фото: Информатор

В Кривом Роге удар непогоды 2 июля унес жизни трех человек – тела погибших были обнаружены на разных улицах города.

Как сообщает местное издание Рудана, труп одной из жертв стихии, пожилого мужчины, был найден на улице Содружества. По предварительной информации, причиной смерти стал удар током, когда он пытался починить провода электросети.

Второго погибшего обнаружили на улице Юбилейной, а третьего – в Долгинцевском районе города. В свою очередь, сайт 0564 сообщает, что еще несколько человек пострадали, получив, в том числе, и переломы.

Как сообщалось ранее, по данным заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, за 19 минут непогоды в разных районах Днепра упало 126 деревьев. По информации спасателей, в результате сильного порыва ветра и дождя без электроэнергии остались 95 населенных пунктов области.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества.

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