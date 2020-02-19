В Киеве к новому учебному году на каждого школьника потратят около 4,5 тысячи гривен

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В Киеве на строительство и ремонт школ предусмотрено в бюджете на 2020 год один миллиард гривен. Всего на подготовку учреждений образования столицы к новому учебному году выделено почти 4 миллиарда гривен. В среднем на каждого школьника предусмотрено около 4,5 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также около 800 миллионов пойдет общегородские программы, каждый район выбирал индивидуально:

подготовка к новому учебному году;

подготовка к осенне-зимнему периоду;

создание нового образовательного пространства;

противопожарные мероприятия;

мелочь на бытовые нужды;

ремонт пищеблоков;

ремонт мест общего пользования;

приобретение компьютерной техники;

ремонт ограждений в ЗЗСО;

создание профильных STEM и STEAМ – центров.

На закупку STEM-оборудования пойдет 21 миллион гривен. В КГГА говорят, что его использование позволит ученикам получать практические знания в современной игровой форме.

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Отмечается, что средняя сумма, выделенная Киевом на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника, составляет 4,5 тысячи гривен. Эта цифра различна в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тысячи.

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении, и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

Также сообщалось, что в Голосеевском районе столицы двое чиновников присвоили более 1,2 миллиона гривен во время проведения ремонтных работ в школе.

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