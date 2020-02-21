В Киеве ко Дню Героев Небесной сотни получат материальную помощь 36 тыс. человек

В Киеве ко Дню Героев Небесной сотни отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева, в частности внутренне перемещенным лицам, будет оказана материальная помощь. В общем такую ​​финпомощь получит 36 501 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, материальную помощь в размере 1500 грн выплатят:

киевлянам – членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, произошедших в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства;

киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период проведения во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевлянам – членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

киевлянам – членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в частности, осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения АТО и (в частности, волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (в частности, волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

В размере 1400 грн:

киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, произошедших в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 1300 грн:

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киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, произошедших в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 1100 грн:

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, произошедших в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 1000 грн:

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киевлянам – участникам боевых действий на территории Республики Афганистан;

киевлянам – членам семей лиц, погибших на территории Республики Афганистан.

В размере 650 грн:

киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевлян – бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Напомним, 18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства.

В этом году 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии памяти героев Небесной сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.

Отметим, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отказался стоя почтить память героев Небесной сотни и Революции Достоинства.

Видео: facebook.com/babaandkit

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