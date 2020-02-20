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В центре Киева усилят меры безопасности к годовщине гибели активистов Майдана

20 февраля, 10:31

В столице сегодня почтят память погибших в 2014 году

Столичные правоохранители в четверг, 20 февраля, перешли на усиленные режим службы в связи с проведением массовых мероприятий к шестой годовщине расстрелов активистов Майдана. Об этом сообщает пресс-служба киевского главка Национальной полиции.

"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций и не допустить нарушений общественного порядка, мы привлекаем достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", – цитирует пресс-служба главу ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

Напомним, 18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы.

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В этом году 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Кроме того, в шестую годовщину расстрелов на Майдане в Киеве пройдет "Марш Достоинства", поминальная панихида и другие мероприятия, организатором которых стал Украинский институт национальной памяти.

Отметим, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отказался стоя почтить память Героев Небесной сотни и Революции Достоинства.

Видео: facebook.com/babaandkit

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Киев полиция Евромайдан

Источник: Сегодня

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