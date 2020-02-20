Зеленский с женой почтили память майдановцев: опубликованы фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни, сообщает Офис главы государства.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.

Отметим, что с самого утра у мемориала уже достаточно много лампадок и цветов, которые, судя по всему, приносили жители столицы.

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18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной Сотни:

Видео: facebook.com/babaandkit

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