Зеленский с женой почтили память майдановцев: опубликованы фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни, сообщает Офис главы государства.
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.
Отметим, что с самого утра у мемориала уже достаточно много лампадок и цветов, которые, судя по всему, приносили жители столицы.
18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.
В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.
Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной Сотни:
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