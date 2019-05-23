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В Киеве маленьким основателям столицы подарили праздничные колпаки ко Дню города

23 мая, 10:27

Таким образом малышей подготовили к одному из главных праздников столицы

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Памятник основателям столицы на  Почтовой площади уже готов праздновать День Киева. Киевляне украсили бронзовых Кия, Щека, Хорива и их сестричку Лыбедь праздничными колпаками, в которых обычно отмечают день рождения.

Напомним, что на всемирный День вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишки от газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретит День города. Также накануне им подарили шляпу.

Ранее мы писали, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Тег Киев, памятник, день Киева

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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