В Киеве медики массово заразились коронавирусом

Всего за сутки болезнь обнаружили у 50 киевлян, среди них - 12 медработников

В столице за минувшие сутки заболевания коронавирус подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Количество жителей столицы, заболевших коронавирусом, снова увеличилось. За минувшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. В Киеве за минувшие сутки – 2 летальных случая. На сегодняшний день в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека", – написал Виталий Кличко.

Из тех заболевших: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет. И девочка, которой 7 лет. 26 мужчин от 17 до 79 лет. И 2 парня по 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

"Вирус агрессивный и не отступил. Не пренебрегайте своей безопасностью! Берегите себя и людей, которые рядом!" – отметил Виталий Кличко.

Напомним, 8 мая в Киеве впервые зафиксировали три летальных случая от коронавируса в течение суток.

На сегодняшний день в столице разрешили работать на вынос МАФам, кофейням и ларькам, торгующим едой и кофе. Также постепенно открываются в столице рынки. Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая. Тем временем Исландии удалось победить коронавирус. Как – смотрите в нашем сюжете:

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