В Киеве на избирательном участке поймали пьяным главу УИК
На мужчину составили админпротокол, ему грозит штраф
В Киеве полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя. На мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы будут переданы на рассмотрение суда.
Ранее наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" сообщили о первых нарушениях на выборах по Киевской области.
Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
Также читайте, что нельзя делать во время голосования.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на избирательном участке поймали пьяным главу УИК". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы в Верховную Раду: в Польше на голосование выстроилась очередь (фото)
Работники посольства вместе с избирателями спели гимн Украины и приступили к голосованию
Возле избирательного участка в Житомирской области задержали вооруженных людей
В ситуацию вмешался спецназ