В Киеве на избирательном участке поймали пьяным главу УИК

На мужчину составили админпротокол, ему грозит штраф

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя. На мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Ранее наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" сообщили о первых нарушениях на выборах по Киевской области.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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