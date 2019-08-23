В Киеве на Крещатике развернули огромный флаг Украины: фото

По традиции, в День флага 20 юным киевлянам вручили паспорта граждан Украины

Фото: КГГА

В столице ко Дню Государственного флага мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг Украины возле здания горсовета на Крещатике.

"Украинский флаг – это символ нашего государства, символ, который объединяет нас, дает украинцам сил работать ради изменений и преобразований, строить страну, в которой мы мечтаем жить. Наш флаг – это и оберег, который добавляет отваги, когда наши защитники идут с ним в бой, отстаивая независимость и свободу украинского государства", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

По традиции, в День Государственного Флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.

Также на Крещатике жители столицы развернули огромный флаг Украины.

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Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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