В Киеве начали тестировать медиков на антитела к COVID-19

В первую очередь тестируют тех медиков, которые задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией

В столице начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

На сегодняшний день тестами отечественного производителя "Диапроф-Мед" было бесплатно протестировано более 30 сотрудников бригад центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это "ковидные" бригады "скорых". После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", – отметила она.

Гинзбург рассказала, что планируется в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных родильных домов, проверять на наличие антител которых начали еще 25 мая.

По ее словам , ИФА-тестирования незаменимо для выявления тех, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно. Такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников, качественнее отслеживать распространенность вируса и тому подобное.

Она также сообщила, что Департамент будет инициировать внесение соответствующих изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян", которые предоставят право городу закупать ИФА-тесты централизованно и обеспечивать ими столичные медучреждения.

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Также Гинзбург напомнила, что столица – лучший регион в Украине по показателю одного из критериев выхода из карантина – охвату жителей ПЦР-тестированием.

"Так, если по требованию Минздрава Украины этот показатель должен быть не ниже 12 на 100 тысяч населения, в столице он в среднем составляет более 40", – отметила она.

Как сообщали новости "Сегодня", Минздрав добавил новый вид тестов в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19 – метод иммуноферментного анализа. В ведомстве определились, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу.

На днях в Украине было сделано рекордное количество тестов на коронавирус за сутки, но на этом власти не останавливаются и готовы в случае необходимости увеличить количество тестирований ПЦР-методом до 40-50 тысяч.

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