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  1. Последние новости Украины

В Украине сделали рекордное количество тестов на коронавирус

21 мая, 10:27

Денис Беспалов

В Украине проведено уже 270 890 ПЦР-тестов на коронавирус

В Украине установлен новый рекорд по количеству сделанных за сутки ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с COVID-19 в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За предыдущие сутки осуществлено рекордное количество исследований методом ПЦР – 9 361", – сказал он.

Согласно последним данным Центра общественного здоровья, в Украине проведено 270 890 ПЦР-тестов на коронавирус.

По состоянию на 9:00 21 мая в стране зафиксировано 19 706 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 новых случаев инфицирования.

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В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как известно, в Украине планируют запустить массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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