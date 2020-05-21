В Минздраве определились, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу

Министерство здравоохранения добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19. Соответствующий указ обнародован на сайте ведомства.
"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и метода иммуноферментного анализа (ИФА)", – говорится в пункте 4 обновленных Стандартов медицинская помощь "Коронавирусная болезнь COVID-19".
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Также утвержден перечень лиц, которым должны делать ПЦР и ИФА-тесты.
- Пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни;
- Пациенты с пневмонией;
- Лица, контактировавшие с подтвержденным случаем;
- Лица, нуждающиеся в плановой госпитализации и/или операции;
- Медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь больным или ухаживают за больными COVID-19 в условиях стационара;
- Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы с дыхательных путей, полученные от больных COVID-19;
- Работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела;
- Работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы;
- Другие медицинские и фармацевтические работники.
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