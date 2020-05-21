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В Минздраве определились, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу

21 мая, 13:27

Денис Беспалов

ИФА-тестирование будет проводиться наряду с ПЦР-тестами

Министерство здравоохранения добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19. Соответствующий указ обнародован на сайте ведомства.

"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и метода иммуноферментного анализа (ИФА)", – говорится в пункте 4 обновленных Стандартов медицинская помощь "Коронавирусная болезнь COVID-19".

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Фото: Reuters/Marijan Murat

Также утвержден перечень лиц, которым должны делать ПЦР и ИФА-тесты.

  • Пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни;
  • Пациенты с пневмонией;
  • Лица, контактировавшие с подтвержденным случаем;
  • Лица, нуждающиеся в плановой госпитализации и/или операции;
  • Медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь больным или ухаживают за больными COVID-19 в условиях стационара;
  • Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы с дыхательных путей, полученные от больных COVID-19;
  • Работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела;
  • Работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы;
  • Другие медицинские и фармацевтические работники.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали рекордное количество тестов на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты Украина Министерство здравоохранения

Источник: Сегодня

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