В Минздраве определились, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу

ИФА-тестирование будет проводиться наряду с ПЦР-тестами

Министерство здравоохранения добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19. Соответствующий указ обнародован на сайте ведомства.

"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и метода иммуноферментного анализа (ИФА)", – говорится в пункте 4 обновленных Стандартов медицинская помощь "Коронавирусная болезнь COVID-19".

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Также утвержден перечень лиц, которым должны делать ПЦР и ИФА-тесты.

Пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни;

Пациенты с пневмонией;

Лица, контактировавшие с подтвержденным случаем;

Лица, нуждающиеся в плановой госпитализации и/или операции;

Медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь больным или ухаживают за больными COVID-19 в условиях стационара;

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы с дыхательных путей, полученные от больных COVID-19;

Работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела;

Работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы;

Другие медицинские и фармацевтические работники.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали рекордное количество тестов на коронавирус.

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