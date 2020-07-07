В Киеве – новый мурал: на Борщаговке поселился яркий слон (фото)

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

На Южной Борщаговке появился новый мурал в виде яркого слоненка, который запускает из хобота небольшой фонтан из цветов. Рисунок нарисовал известный киевский художник Виталий Гидеван.

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Слоненок поселился в арке жилого дома по проспекту академика Королева, 4.

"Инициатива создания рисунка исходила от главы местного ОСМД и жильцов дома. Мне предоставили возможность самому создать эскиз рисунка. Предложенная идея понравилась людям, и я приступил к работе. Слоненка нарисовал за день. Я продолжаю экспериментировать. На этот раз соединил современную стилистику с орнаментами Самчиковской росписи. Слоненок получился ярким – с фруктовыми и водными оттенками. Сама арка дома стала очень выразительной. Надеюсь, мой рисунок добавит местным жителям хоть немного позитива", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

Ранее художник Виталий Гидеван изобразил девочку, которая поместила в рюкзак с книгами букет полевых цветов. Она едет на каникулы к бабушке. Рисунок появился на здании школы №80 на бульваре Дружбы Народов. Еще художник решил превратить заброшенный склад на Софиевской Борщаговке в картинную галерею. Он украсил стены заброшенного здания в районе улицы Зеленой яркими рисунками животных.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Смотрите в сюжете о еще одном мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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